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बस चालक राकेश कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुधवार को आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची थी।दोपहर करीब दो बजे बस को मेडिकल कॉलेज परिसर में पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा किया गया था। रात करीब 11 बजे चालक की दिशा वाले अगले पहिये में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई मौजूद नहीं था।सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।