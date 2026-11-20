Etah News: एनडीआरएफ की बस में लगी आग, अफरा-तफरी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:26 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:26 AM IST
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एटा। मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ी एनडीआरएफ की बस में बुधवार रात अचानक आग लग गई। अगले पहिये से लपटें उठती देख अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बस चालक राकेश कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुधवार को आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची थी।
दोपहर करीब दो बजे बस को मेडिकल कॉलेज परिसर में पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा किया गया था। रात करीब 11 बजे चालक की दिशा वाले अगले पहिये में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई मौजूद नहीं था।
सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।
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बस चालक राकेश कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुधवार को आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची थी।
दोपहर करीब दो बजे बस को मेडिकल कॉलेज परिसर में पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा किया गया था। रात करीब 11 बजे चालक की दिशा वाले अगले पहिये में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई मौजूद नहीं था।
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सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।