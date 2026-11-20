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सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में सीनियर महिला बॉलीबाल प्रतियोगिता का ट्रायल आयोजित किया जाएगा।

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जिमनास्टिक ट्रायल

सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्टेडियम में सब जूनियर बालक व बालिका वर्ग की जिमनास्टिक ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।



मतदाता जागरूकता अभियानः

सुबह 10 बजे से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान



चलाया जाएगा।

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गोष्ठी

- सुबह 10 बजे से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत मारहरा ब्लॉक में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

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यातायात जागरूकता अभियान



- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।













ट्रायल