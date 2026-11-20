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बस स्टैंड परिसर में ऑटो चालकों के बीच अधिक सवारियां बैठाने की प्रतिस्पर्धा रहती है। चंद रुपये अधिक कमाने के लालच में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। ऑटो में इतनी अधिक सवारियां बैठा दी जाती हैं कि यात्रियों को ठीक से बैठने तक की जगह नहीं मिलती। ऐसे में वाहन अनियंत्रित होने या पलटने पर बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड परिसर के अंदर ही यातायात नियमों की अनदेखी हो रही है तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। उन्होंने परिसर में नियमित निगरानी कराने और ओवरलोड ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।बोले लोग-बस स्टैंड परिसर में यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। ऑटो चालक क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां भरकर निकलते हैं। बस स्टैंड के अधिकारी और कर्मचारी जब उन्हें परिसर के अंदर सवारियां बैठाने से रोकते हैं तो कुछ चालक विवाद करने लगते हैं। इससे परिसर की व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी होती है। - विक्रम बाथम, अलीगंजऑटो चालकों की मनमानी के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सवारियां बैठाने को लेकर चालकों के बीच भी आए दिन कहासुनी होती है। उन्होंने कहा कि ओवरलोड ऑटो से किसी दिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अधिकारियों को इस समस्या का तत्काल समाधान कराना चाहिए। - स्वदेश कुमार, अलीगंजवर्जन-यातायात माह के तहत जिले में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीगंज में भी विशेष अभियान चलाकर ओवरलोड ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीओ ट्रैफिक से बातचीत कर पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। - शिवम यादव, एआरटीओ