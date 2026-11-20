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मोहल्ला तालेवर निवासी वेद प्रकाश ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर रात करीब 8:20 बजे वह बाजार से घर लौट रहा था। किला रोड पर एक दुकान के सामने घात लगाए बैठे गुड्डा उर्फ गुड्डू, लल्ला और विजय निवासी रामदास मार्केट अखाड़ा और भूरा टेलर का लड़का निवासी सब्जी मंडी मुख्य बाजार ने उसे रोक लिया। आरोप है कि विरोध पर चारों ने गाली-गलौज और पिटाई की। संवाद विज्ञापन

मोहल्ला तालेवर निवासी वेद प्रकाश ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर रात करीब 8:20 बजे वह बाजार से घर लौट रहा था। किला रोड पर एक दुकान के सामने घात लगाए बैठे गुड्डा उर्फ गुड्डू, लल्ला और विजय निवासी रामदास मार्केट अखाड़ा और भूरा टेलर का लड़का निवासी सब्जी मंडी मुख्य बाजार ने उसे रोक लिया। आरोप है कि विरोध पर चारों ने गाली-गलौज और पिटाई की। संवाद

एटा। कस्बा अवागढ़ के बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर चार लोगों ने पीट दिया। आरोप यह भी है कि हमलावरों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और 25 हजार रुपये व ढाई तोले की सोने की चेन छीन ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।