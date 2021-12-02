Etah News: हत्सारी में बुखार का प्रकोप बरकरार, 188 मरीजों ने लिया उपचार

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गांव में लगातार बुखार के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। करीब सात हजार की आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की जांच और उपचार में जुटी है। बुधवार को मोबाइल यूनिट के जरिए मरीजों को दवाएं दी गईं। वहीं, 66 लोगों की खून की जांच की गई। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।सफाई कराई, मच्छरों की रोकथाम के लिए छिड़कावबुखार के बढ़ते मामलों के बीच विकास और पंचायत विभाग भी सक्रिय हुआ। विकास खंड अधिकारी शिव शंकर शर्मा और सहायक विकास अधिकारी पंचायत राकेश कुमार के निर्देशन में गांव में सफाई अभियान चलाया गया। नाले-नालियों की सफाई कराने के साथ डीटीसी का छिड़काव किया गया। जगह-जगह उगी घास की कटाई और फॉगिंग के जरिय मच्छरों पर नियंत्रण की तैयारी की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने और साफ-सफाई बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही बुखार आने पर लापरवाही न बरतने और तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने की अपील की।गांव में बुधवार को 188 मरीजों की ओपीडी रही। इस दौरान कुल 66 लोगों के रक्त की जांच की गई। सभी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं और स्थिति नियंत्रण में है। -डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ