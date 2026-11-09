Etah News: अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल किसान की आगरा में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 09 Nov 2026 11:59 PM IST
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एटा। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए किसान की आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। त्योहार पर किसान की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है।
बागवाला थाना क्षेत्र के गांव मरजादपुर निवासी शोभाराम (35) बृहस्पतिवार की सुबह वह बाजार से सामान खरीदने के लिए गांव जीसुखपुर गए थे। लौटते समय एटा की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने परिजन को सूचना दी। परिजन उन्हें उपचार के लिए आगरा ले गए थे।
शोभाराम के भाई कमल सिंह ने बताया कि आगरा में उनका उपचार चल रहा था, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि आगरा में उपचार के दौरान शोभाराम की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। संवाद
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बागवाला थाना क्षेत्र के गांव मरजादपुर निवासी शोभाराम (35) बृहस्पतिवार की सुबह वह बाजार से सामान खरीदने के लिए गांव जीसुखपुर गए थे। लौटते समय एटा की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने परिजन को सूचना दी। परिजन उन्हें उपचार के लिए आगरा ले गए थे।
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शोभाराम के भाई कमल सिंह ने बताया कि आगरा में उनका उपचार चल रहा था, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि आगरा में उपचार के दौरान शोभाराम की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। संवाद
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