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जागरूकता अभियान

- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।



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ट्रायल

सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूडो और महिला फुटबॉल का ट्रायल होगा।

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कैंप

सुबह 11 बजे से नगर पालिका परिषद में गृहकर व जलकर में ब्याज माफी के लिए पंजीकरण कराए जाएंगे।

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महिला सत्संग

शाम तीन बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग का आयोजन होगा।







