Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 PM IST
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जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।
ट्रायल
सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूडो और महिला फुटबॉल का ट्रायल होगा।
कैंप
सुबह 11 बजे से नगर पालिका परिषद में गृहकर व जलकर में ब्याज माफी के लिए पंजीकरण कराए जाएंगे।
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महिला सत्संग
शाम तीन बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग का आयोजन होगा।