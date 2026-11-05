Etah News: कार्यक्रम व मौसम सूचना
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:30 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:30 PM IST
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ट्रायल
सुबह 8 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय कबड्डी का ट्रायल होगा।
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सत्संग
दोपहर 2 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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अभियान
दोपहर 12 बजे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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विज्ञापन
सुबह 8 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय कबड्डी का ट्रायल होगा।
सत्संग
दोपहर 2 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
अभियान
दोपहर 12 बजे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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