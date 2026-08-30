Etah News: मेडिकल कॉलेज में एक और युवक मिला मलेरिया पीड़ित

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रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिविरों का आयोजन किया, जहां 92 लोगों को उपचार प्रदान किया गया। मेडिकल कॉलेज के सामान्य वार्ड में भर्ती मारहरा निवासी राजू (56) ने बताया कि उन्हें पिछले 12 दिनों से बुखार आ रहा था।शनिवार को वे मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर मलेरिया की जांच कराई।रविवार को आई रिपोर्ट में मलेरिया की पुष्टि हुई। इसी दिन, शनिवार को दो वर्षीय काव्या (एटा निवासी), कृष्णा (12, कासिमपुर निवासी), प्रिंस (2, भगीपुर निवासी), नीरज देवी (30, लालपुर मरथरा निवासी) और रामजी (30, नई बस्ती निवासी) भी मलेरिया से पीड़ित पाए गए। इन सभी को भी वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।