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Etah News: बर्खास्त शिक्षक गया जेल फिर भी 11 माह तक मिलता रहा वेतन

Wed, 26 Aug 2026 11:54 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:54 PM IST
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Dismissed teacher went to jail, yet continued to receive his salary for 11 months.

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अलीगंज। शिक्षा विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों पर नाैकरी करते पकड़े गए शिक्षक को विभाग ने बर्खास्त तो कर दिया लेकिन तनख्वाह नहीं रोकी।
ग्वालटोली निवासी आरोपी शिक्षक राजीव कुमार के जेल में रहने के दाैरान 11 महीने तक उसे वेतन मिलता रहा। बेसिक शिक्षा निदेशक और मैनपुरी व एटा के जिलाधिकारी को मिली एक शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब विभाग में खलबली मची है।
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मैनपुरी के विजेंद्र सिंह ने मंगलवार को दी शिकायत में बताया कि राजीव कुमार ने नाम बदलकर फर्जी दस्तावेज से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली।
पहले उसने राजकुमार पुत्र राजाराम निवासी यादव नगर, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद के नाम से इमादपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी पाई। इसकी शिकायत होने पर जिले के तत्कालीन बीएसए दिनेश कुमार ने जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने पर उन्होंने वर्ष 2023 में राजकुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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आरोप है कि बर्खास्तगी के बाद राजीव ने वर्ष 2024 में रोहित कुमार पुत्र श्रीकृष्ण के नाम से दोबारा शिक्षक की नौकरी हासिल कर शासन और प्रशासन की तंत्र व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया।
बताया कि कि बर्खास्तगी के बाद राजीव ने वर्ष 2024 में विभाग के कुछ लोगों के साथ मिलकर रोहित नाम से बहाली और नियुक्ति का रास्ता बनाया।
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