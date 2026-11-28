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एटा। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षिक सत्र 2027 की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें पंजीकृत 5586 में से 3096 विद्यार्थी शामिल हुए और 2490 अनुपस्थित रहे। सुबह 10:45 बजे आधार कार्ड व प्रवेश पत्र की जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया और सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चली परीक्षा का जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. इंद्रजीत सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज केंद्र पर निरीक्षण किया।परीक्षा देकर निकले विद्यार्थी आरोही, तान्या, शौर्य प्रताप सिंह और राघव पाल ने प्रश्नपत्र को संतुलित व मध्यम स्तर का बताया, हालांकि गणित के कुछ सवाल थोड़े कठिन लगे।जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में कुल पंजीकृत 5586 विद्यार्थियों में से 3096 विद्यार्थी शामिल हुए जबकि 2490 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।- केशव देव, प्रधानाचार्य प्रभारी, जवाहर नवोदय विद्यालय