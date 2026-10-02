Etah News: ईंटों से ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली खाई में पलटी, बाल-बाल बचे लोग
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:20 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:20 PM IST
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जैथरा। चिलौली भट्ठे के पास गुरुवार देर शाम क्षमता से अधिक ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के दौरान गनीमत रही कि फुटपाथ पर कोई पैदल यात्री नहीं था। ट्रैक्टर चालक समेत ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे लोग भी बाल-बाल बच गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब आठ हजार ईंटें लदी थीं। ट्रैक्टर जैथरा की ओर आ रहा था। चिलौली भट्ठे के पास किसी बस को साइड देने के दौरान चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क के कच्चे किनारे पर उतार दिया। अधिक भार होने के कारण पहियों के नीचे की जमीन धंस गई। इससे ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों सड़क किनारे खाई में पलट गए।
हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर जा गिरे। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं। वहीं सड़क किनारे कोई पैदल यात्री नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक ईंटें लदी होने के कारण कच्चे किनारे की मिट्टी भार सहन नहीं कर सकी।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब आठ हजार ईंटें लदी थीं। ट्रैक्टर जैथरा की ओर आ रहा था। चिलौली भट्ठे के पास किसी बस को साइड देने के दौरान चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क के कच्चे किनारे पर उतार दिया। अधिक भार होने के कारण पहियों के नीचे की जमीन धंस गई। इससे ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों सड़क किनारे खाई में पलट गए।
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हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर जा गिरे। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं। वहीं सड़क किनारे कोई पैदल यात्री नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक ईंटें लदी होने के कारण कच्चे किनारे की मिट्टी भार सहन नहीं कर सकी।
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