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इसमें बताया गया कि 21 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर थी। पोर्टल में तकनीकी समस्या के चलते कुछ आवेदन 17 नवंबर को हुए, जिन्हें विभाग ने शामिल करने से मना कर दिया था। मामले पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी से वार्ता की। इसके बाद 10 से 20 दिसंबर के बीच अतिरिक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने का आश्वासन दिया गया। समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि शासन को पत्र लिखकर अगले माह अतिरिक्त सामूहिक विवाह समारोह कराया जाएगा। इसमें आवेदन से वंचित पात्र बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। संवाद विज्ञापन

इसमें बताया गया कि 21 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर थी। पोर्टल में तकनीकी समस्या के चलते कुछ आवेदन 17 नवंबर को हुए, जिन्हें विभाग ने शामिल करने से मना कर दिया था। मामले पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी से वार्ता की। इसके बाद 10 से 20 दिसंबर के बीच अतिरिक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने का आश्वासन दिया गया। समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि शासन को पत्र लिखकर अगले माह अतिरिक्त सामूहिक विवाह समारोह कराया जाएगा। इसमें आवेदन से वंचित पात्र बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। संवाद

एटा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अवागढ़ क्षेत्र की पांच बेटियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग पर जिलाधिकारी एम. अरुन्मौली ने संवेदनशीलता दिखाई है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (भानू) के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में बेटियों और उनके परिजन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा।