Deoria News: हादसे में घायल युवक की मौत, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
मदनपुर। देवपार गांव में 29 अगस्त को हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। उसका उपचार गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने अज्ञात चालक पर प्राथमिकी दर्ज की है।
सुरौली थाना क्षेत्र के परसा जंगल निवासी लीला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 अगस्त की दोपहर उनके पति राजधारी अपनी बहन दुई देवी को लेकर उनके घर देवपार जा रहे थे। गांव के बाहर पानी की टंकी के पास बाइक रोकते ही दूसरे बाइक सवार ने टक्कर दी। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देख राजधारी को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उनका इलाज निजी अस्पताल में करा रहे थे। मंगलवार को उनकी मौत हो गई। संवाद
विज्ञापन
सुरौली थाना क्षेत्र के परसा जंगल निवासी लीला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 अगस्त की दोपहर उनके पति राजधारी अपनी बहन दुई देवी को लेकर उनके घर देवपार जा रहे थे। गांव के बाहर पानी की टंकी के पास बाइक रोकते ही दूसरे बाइक सवार ने टक्कर दी। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देख राजधारी को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उनका इलाज निजी अस्पताल में करा रहे थे। मंगलवार को उनकी मौत हो गई। संवाद
विज्ञापन