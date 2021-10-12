फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Youth dies in collision between Bolero and auto-rickshaw.

Deoria News: बलोरो और ऑटो की टक्कर में युवक की मौत

Fri, 09 Oct 2026 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 09 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Youth dies in collision between Bolero and auto-rickshaw.
रुद्रपुर। गाजीपुर-वाराणसी मार्ग पर बृहस्पतिवार की सुबह बलोरो और ऑटो की टक्कर में रुद्रपुर क्षेत्र के डहरौली गांव निवासी युवक की मौत हो गई। वह पत्नी के साथ मार्कंडेय धाम दर्शन करने जा रहे थे। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। डहरौली गांव निवासी मंजुलमणि के पुत्र विकास मणि त्रिपाठी (42) पत्नी मीना देवी के साथ मार्कंडेय धाम दर्शन करने निकले थे। ट्रेन से औड़िहार स्टेशन उतरने के बाद दोनों ऑटो से मंदिर जा रहे थे। सुबह करीब आठ बजे गाजीपुर-
विज्ञापन

वाराणसी मार्ग पर सामने से आ रही बलोरो से ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो पलट गया। स्थानीय लोगों की मदद उन्हें से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विकास बिजली निगम में मीटर रीडर के पद पर संविदा पर कार्यरत थे। उनकी शादी चार साल पहले हुई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed