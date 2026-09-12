Deoria News: लिच्छवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत

विज्ञापन

हादसा स्थल से कुछ दूरी पर उसकी बाइक खड़ी मिली। मां, पिता, पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।चांदपार गांव निवासी नागेंद्र प्रसाद कोटेदार थे। दुकान निरस्त होने के बाद वह छोटा व्यवसाय कर पत्नी और पांच बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे।परिजन के अनुसार, सुबह भोजन के बाद बाजार जाने की बात कहकर बाइक से घर से निकले थे। लिच्छवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से वह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संवाद