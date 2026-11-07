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Deoria News: संदिग्ध हालात में युवक की तबीयत बिगड़ी

Sat, 07 Nov 2026 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:30 AM IST
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Young man's health deteriorated under suspicious circumstances
बरहज। बलरामपुर जनपद के जाफरपुर गांव निवासी विजय कुमार (27) की तबीयत शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है।
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जानकारी के अनुसार, विजय कुमार बरहज में रहकर मजदूरी करता है। दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि विजय के मुंह से झाग निकल रहा था। चिकित्सा प्रभारी डॉ. बीएन यादव ने बताया कि विजय का इलाज चल रहा है। संवाद
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