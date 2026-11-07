Deoria News: संदिग्ध हालात में युवक की तबीयत बिगड़ी

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जानकारी के अनुसार, विजय कुमार बरहज में रहकर मजदूरी करता है। दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि विजय के मुंह से झाग निकल रहा था। चिकित्सा प्रभारी डॉ. बीएन यादव ने बताया कि विजय का इलाज चल रहा है। संवाद

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बरहज। बलरामपुर जनपद के जाफरपुर गांव निवासी विजय कुमार (27) की तबीयत शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है।