Deoria News: संदिग्ध हालात में युवक की तबीयत बिगड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:30 AM IST
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बरहज। बलरामपुर जनपद के जाफरपुर गांव निवासी विजय कुमार (27) की तबीयत शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है।
जानकारी के अनुसार, विजय कुमार बरहज में रहकर मजदूरी करता है। दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि विजय के मुंह से झाग निकल रहा था। चिकित्सा प्रभारी डॉ. बीएन यादव ने बताया कि विजय का इलाज चल रहा है। संवाद
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जानकारी के अनुसार, विजय कुमार बरहज में रहकर मजदूरी करता है। दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि विजय के मुंह से झाग निकल रहा था। चिकित्सा प्रभारी डॉ. बीएन यादव ने बताया कि विजय का इलाज चल रहा है। संवाद
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