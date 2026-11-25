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तहरीर के अनुसार, पड़री गजराज गांव निवासी अशोक सिंह का पुत्र पुनीत सिंह 16 नवंबर की दोपहर करीब दो बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया।

काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की मगर वह नहीं मिला। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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लार रोड। मईल थाना क्षेत्र के पड़री गजराज गांव से दिमागी रूप से कमजोर युवक के तीन दिन से लापता है। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर पिता ने मईल थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कराने की मांग की है।