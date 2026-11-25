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सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीराम कुशवाहा ने कहा कि स्व उमेश 24 नवंबर 1997 को बिहार के गोपालगंज में जमीन, मजदूरी, सामाजिक सम्मान और दलित गरीबों की मुक्ति के संघर्ष का नेतृत्व करते हुए जान गंवाए थे। उनके संघर्ष और बलिदान के कारणसभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजी राय, पूनम यादव, जगदीश प्रसाद, राजेश आजाद, अमरनाथ गोड़, छोटेलाल कुशवाहा, आदि ने संबोधित किया। संवाद