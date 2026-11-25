Deoria News: कमजोर वर्ग की आवाज थे उमेश
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 25 Nov 2026 12:59 AM IST
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बनकटा। क्षेत्र के जैतपुरा गांव में मंगलवार को कामरेड उमेश पासवान की 29वीं पुण्यतिथि को माले कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाया गया।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीराम कुशवाहा ने कहा कि स्व उमेश 24 नवंबर 1997 को बिहार के गोपालगंज में जमीन, मजदूरी, सामाजिक सम्मान और दलित गरीबों की मुक्ति के संघर्ष का नेतृत्व करते हुए जान गंवाए थे। उनके संघर्ष और बलिदान के कारण
सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजी राय, पूनम यादव, जगदीश प्रसाद, राजेश आजाद, अमरनाथ गोड़, छोटेलाल कुशवाहा, आदि ने संबोधित किया। संवाद
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सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीराम कुशवाहा ने कहा कि स्व उमेश 24 नवंबर 1997 को बिहार के गोपालगंज में जमीन, मजदूरी, सामाजिक सम्मान और दलित गरीबों की मुक्ति के संघर्ष का नेतृत्व करते हुए जान गंवाए थे। उनके संघर्ष और बलिदान के कारण
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सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजी राय, पूनम यादव, जगदीश प्रसाद, राजेश आजाद, अमरनाथ गोड़, छोटेलाल कुशवाहा, आदि ने संबोधित किया। संवाद
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