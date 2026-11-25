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कार्यक्रम की शुरुआत 23 नवंबर से चल रहे अखंड पाठ के मंगलवार सुबह 10 बजे समापन के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवाणी और शबद-कीर्तन का श्रवण किया। दिनभर चले लंगर में सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी दामोदर सिंह ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव का विरोध किया था। उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती हैं।उन्होंने नारी सम्मान और समान अधिकारों पर जोर दिया। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। अंत में विश्व में सुख-शांति और समृद्धि के लिए विशेष अरदास की गई।इस दौरान सूबेदार मेजर अवतार सिंह, जगजीत सिंह, देवेंदर सिंह, विनीत सिंह, रविंदर सिंह, मन्ना सिंह, सतनाम सिंह, गुरमीत सिंह, गगनदीप कौर, राजेश सिंधी, सुमित कौर, बलविंदर कौर, हरपाल कौर माैजूद रहीं।