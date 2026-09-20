Deoria News: भागलपुर पीएचसी में लो-वोल्टेज से नहीं चल पा रही एक्स-रे मशीन

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करीब छह माह पहले बरहज के विधायक दीपक मिश्र शाका ने पीएचसी भागलपुर की बिजली समस्या के समाधान के लिए अपनी निधि से 63 केवीए के ट्रांसफाॅर्मर के लिए धन आवंटित किया था। पीएचसी के निरीक्षण में आए डीएम मधुसूदन हुल्गी ने भी बिजली निगम को तत्काल ट्रांसफाॅर्मर लगवाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण मामला फाइलों में ही अटका है।स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि वोल्टेज कम होने के कारण डीप फ्रीजर और कोल्ड चेन में रखी जीवनरक्षक दवाइयां खराब होने की कगार पर हैं। वैक्सीन और अन्य दवाओं को निश्चित तापमान पर रखना जरूरी होता है, जो वोल्टेज न मिलने से संभव नहीं हो पा रहा है।बिजली निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि विकास भवन से अभी बजट जारी होने का पत्र नहीं मिला है। पत्र आने के बाद जल्द ही ट्रांसफाॅर्मर लगवा दिया जाएगा।विधायक दीपक मिश्र शाका ने बताया कि चार माह पहले ही रुपये देने का प्रस्ताव भेज दिया था। ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं लगा, इसरि जानकारी लेकर कार्रवाई होगी।