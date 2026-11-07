{"_id":"6aeef2dc0d38fed8c70648ea","slug":"wo-bikers-seriously-injured-after-pickup-truck-collision-bike-crushed-under-vehicle-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"देवरिया: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल, वाहन में फंसी मोटरसाइकिल के उड़े परखच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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खुखुंदू थाना क्षेत्र के डुमरिया लाला मोड़ पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया। पुलिस ने पिकअप में फंसीं बाइक को बाहर निकलवाया। दुर्घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए है। उधर, दुर्घटना के बाद कुछ देर तक देवरिया सलेमपुर फोरलेन जाम रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंच दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर आवागमन चालू कराया।

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टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे खुखुंदू क्षेत्र के बंजरिया शुक्ल गांव निवासी आदित्य कुमार पुत्र घूरा प्रसाद और बरियारपुर के बैकुंठपुर निवासी राज प्रसाद पुत्र गौरी शंकर प्रसाद बाइक से देवरिया की तरफ जा रहे थे। वह बाइक लेकर अभी देवरिया सलेमपुर फोरलेन पर डुमरिया लाला मोड़ के पास पहुंचे थे कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे। जबकि बाइक पिकअप में जा फंसी।





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