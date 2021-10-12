Deoria News: कागजों में चल रहीं थोक दवा की दुकानें, मौके पर लटके मिले ताले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

औषधि निरीक्षक के अनुसार, सलेमपुर बाजार में करीब 40 थोक दवा की दुकानें संचालित हैं। इनमें करीब एक दर्जन दुकानें ऐसी मिली हैं, जिनके केवल कागजों में संचालित होने की बात सामने आई है। सत्यापन के दौरान संबंधित दुकानों पर ताले लटके मिले।अगल-बगल के दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि लंबे समय से कारोबारी अपना कारोबार बंद कर चुके हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने ऐसी दुकानों को चिह्ति कर लिया है।औषधि निरीक्षक के शहर में पहुंचने की जानकारी मिलते ही नियमों को ताक पर रखकर थोक दवा का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया।विभाग अब अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। औषधि निरीक्षक के अनुसार, जिन दुकानों का लाइसेंस होने के बावजूद मौके पर निर्धारित तरीके से संचालन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।