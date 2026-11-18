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सपा नेता प्रदीप यादव के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने कहा कि क्षेत्र के कई गांवों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से खेतों में बारिश का पानी भरा है। इससे धान की फसल के साथ गेहूं की बोआई भी प्रभावित होने की आशंका है।डाला, सोनबरसा, सेमरौना, कैथवलिया, महलपुरवा, सिकड़िया, लखनाघाट, पिंडहनी, भरोहिया और किठुआ समेत कई गांवों के सरेह में जलभराव के कारण करीब 1000 एकड़ भूभाग पर रबी के फसल की बोआई नहीं हो पा रही है।दोआबा क्षेत्र के सचौली पटवनिया, नगवा और बेलवा जमींदारी बांध के दायरे में आने वाले खेतों में हर साल पानी जमा होता है। रेगुलेटर के ठीक से काम नहीं करने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है।ज्ञापन में समितियों पर खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनका पंजीकरण कराने की मांग भी उठाई गई।किसानों ने हाल की भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे।प्रदर्शन करने वालों में सपा नेता प्रदीप यादव, राम केवल यादव, सुरेश यादव, राहुल सिंह, पंकज पासवान, रविंदर यादव, शिव प्रसाद, अजय विश्वकर्मा, रामानंद यादव, रामजी यादव, विजय यादव, लालमन यादव, सोनू यादव, रामवृक्ष राजभर, जय गोपाल राजभर आदि किसान रहे।