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तीन अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी अनुपस्थित मिले। अधीक्षक ने उनके अनुपस्थित दिनों का वेतन रोकने की संस्तुति की है। उन्होंने अस्पताल कर्मियों को व्यवस्था में सुधार लाने की चेतावनी दी।सोमवार को अमर उजाला में न्यू पीएचसी पर नहीं मिले डॉक्टर शीर्षक से खबर छपी थी। इसी खबर के आधार पर सीएचसी अधीक्षक बीवी सिंह ने मंगलवार की सुबह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डॉ. अब्बास हुसैन अनुपस्थित पाए गए। बताया गया कि वे 13 नवंबर से बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित चल रहे हैं। फार्मासिस्ट गजेंद्र त्रिपाठी सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंचे।उनके पिछले तीन दिन के हाजिरी हस्ताक्षर नहीं बने थे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे अस्पताल आए थे पर हाजिरी नहीं बना पाए। अस्पतालकर्मी रविंद्र चौरसिया, विनोद जायसवाल और शिखा सिंह भी अनुपस्थित थीं।अधीक्षक बीवी सिंह ने अनुपस्थित चार कर्मियों को गैरहाजिर दिनों का वेतन बाधित करने की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर दोबारा जांच की जाएगी।