Deoria News: हत्या की कोशिश का वांछित मुंबई एयरपोर्ट पर दबोचा गया

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कार्रवाई में उपनिरीक्षक संतोष कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल आदर्श भट्ट और शिव गोविंद शामिल रहे। सीओ मनोज कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की।

बनकटा। हत्या की कोशिश के मामले में वांछित को बनकटा पुलिस मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर ले आई। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था। बौलिया पांडेय गांव निवासी आनंद कुमार राजभर को छह अक्तूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लेकर सहार थाने के सुपुर्द किया गया था। सूचना मिलने पर बनकटा पुलिस टीम मुंबई पहुंची और उसे अपने साथ ले आई।