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Deoria News: हत्या की कोशिश का वांछित मुंबई एयरपोर्ट पर दबोचा गया

Sun, 11 Oct 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 11 Oct 2026 12:54 AM IST
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Wanted suspect in attempted murder case nabbed at Mumbai Airport.
बनकटा। हत्या की कोशिश के मामले में वांछित को बनकटा पुलिस मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर ले आई। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था। बौलिया पांडेय गांव निवासी आनंद कुमार राजभर को छह अक्तूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लेकर सहार थाने के सुपुर्द किया गया था। सूचना मिलने पर बनकटा पुलिस टीम मुंबई पहुंची और उसे अपने साथ ले आई।
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कार्रवाई में उपनिरीक्षक संतोष कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल आदर्श भट्ट और शिव गोविंद शामिल रहे। सीओ मनोज कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की।
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