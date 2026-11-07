Deoria News: पूरे दिन मुख्य मार्ग पर भी रेंगते रहे वाहन, गलियों में चलने की जगह नहीं

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यातायात पुलिसकर्मियों को जाम खत्म करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। सिविल लाइंस, मालवीय रोड, राघवनगर, कोतवाली रोड, भटवलिया चौराहा, सुभाष चौक और बस स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।सोना-चांदी, बर्तन, वाहन और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। इसके चलते सड़कों पर पैदल यात्रियों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों का दबाव बढ़ गया।बाजारों के आसपास सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों और अस्थायी दुकानों ने रास्तों को और संकरा कर दिया। नतीजतन कई प्रमुख मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया।यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रमुख चौराहों पर लगाया गया था। मालवीय रोड पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई। सुभाष चौक पर बैरिकेडिंग कर कसया की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया।प्रशासन की ओर से छह से आठ नवंबर तक सुबह से देर रात तक शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू की गई है। इसके बावजूद बाजारों में उमड़ी भीड़ के कारण जाम की समस्या बनी रही।स्थानीय लोग रामविलास राव, कपिल कुमार, संदीप सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान शहर में खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ना तय रहता है। बाजारों में रौनक तो खूब रही मगर जाम ने उत्साह के बीच लोगों की परेशानी बढ़ा दी।