Deoria News: पंक्चर की दुकान से दो किशोरों को मुक्त कराया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 28 Sep 2026 11:53 PM IST
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देवरिया। सलेमपुर-देवरिया मुख्य मार्ग पर बापू इंटर कॉलेज के पास सोमवार की दोपहर में पंक्चर की दुकान पर काम करते दो किशोरों को ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) पुलिस, श्रम विभाग और महिला कल्याण विभाग की टीम ने मुक्त कराया।
कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनोंको देवरिया बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया गया। महिला कल्याण विभाग की काउंसलर अनुराधा राज ने बताया कि टोल फ्री नंबर और एक शख्स की शिकायत मिली थी कि पंक्चर की दुकान पर दो किशोरों से बाल श्रम कराया जा रहा है।
शिकायत के आधार पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की । उन्होंने बताया कि दोनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बाल श्रम के खिलाफ अन्य स्थानों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनोंको देवरिया बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया गया। महिला कल्याण विभाग की काउंसलर अनुराधा राज ने बताया कि टोल फ्री नंबर और एक शख्स की शिकायत मिली थी कि पंक्चर की दुकान पर दो किशोरों से बाल श्रम कराया जा रहा है।
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शिकायत के आधार पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की । उन्होंने बताया कि दोनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बाल श्रम के खिलाफ अन्य स्थानों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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