Deoria News: डेंगू के दो मरीज मिले

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देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल काॅलेज के डेंगू वार्ड में डेंगू के दो मरीज भर्ती हुए हैं। इन मरीजों की प्राथमिक जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें एक मरीज मदनपुर थानाक्षेत्र के हरनही गांव और दूसरे मरीज खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरेजी गांव का रहने वाला है। बरेजी का मरीज हाल ही में मुंबई से घर आया है।