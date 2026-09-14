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Deoria News: निपुण भारत के तहत अब ब्लॉकों में होगा प्रशिक्षण

Mon, 14 Sep 2026 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 14 Sep 2026 12:46 AM IST
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Training under Nipun Bharat will now be conducted at the block level.
देवरिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और प्री-प्राइमरी शिक्षा को मजबूती देने के लिए जिले में विशेष कैस्केड मोड प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना में जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब ब्लॉकों में ईसीसीई एजुकेटर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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जिले के प्रत्येक प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय से एक-एक शिक्षक का ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में शामिल किया जाएगा।
इसमें खेल-खेल में सीखने की तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चे सहजता से सीख सकें। प्रशिक्षण से ईसीसीई एजुकेटर्स और नोडल शिक्षकों को प्री-प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समय से हासिल करने में मदद मिलेगी। संवाद
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