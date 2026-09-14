Deoria News: निपुण भारत के तहत अब ब्लॉकों में होगा प्रशिक्षण

विज्ञापन



जिले के प्रत्येक प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय से एक-एक शिक्षक का ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में शामिल किया जाएगा।

इसमें खेल-खेल में सीखने की तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चे सहजता से सीख सकें। प्रशिक्षण से ईसीसीई एजुकेटर्स और नोडल शिक्षकों को प्री-प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समय से हासिल करने में मदद मिलेगी। संवाद

विज्ञापन

देवरिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और प्री-प्राइमरी शिक्षा को मजबूती देने के लिए जिले में विशेष कैस्केड मोड प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना में जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब ब्लॉकों में ईसीसीई एजुकेटर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।