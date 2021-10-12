Deoria News: दिवाली से पहले शहर में बढ़ा जाम का दबाव

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शहर के सिविल लाइंस, मालवीय रोड, राघव नगर, कोतवाली रोड, भटवलिया चौराहा और बस स्टेशन के आसपास वाहनों की आवाजाही अधिक रही। दीपावली की खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शहर पहुंचे। इससे मुख्य बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ बढ़ गई। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग और सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों के कारण रास्ते संकरे हो गए। जाम में फंसे लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।पुलिस की तैनाती के बावजूद नहीं मिली राहतयातायात व्यवस्था संभालने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन वाहनों की अधिक संख्या के कारण जाम से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। व्यापारियों के अनुसार, दीपावली तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ और बढ़ने की संभावना है। खासकर शाम के समय यातायात का दबाव अधिक रहेगा। ऐसे में प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था और जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्जन की आवश्यकता है।