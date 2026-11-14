Deoria News: दुष्कर्म का वांछित गिरफ्तार

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आरोपी युवक की पहचान निखिल गौतम के रूप में हुई है। कुछ दिन पहले निखिल गौतम 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी।पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी निखिल गौतम को सिरजम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी युवक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद