Deoria News: समितियों से डीएपी गायब, निजी दुकानों पर 1600 रुपये में मिल रही

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प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, भागलपुर ब्लॉक में खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए 12 सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनमें दो समितियों का लाइसेंस निलंबित होने से सिर्फ 10 समितियां ही संचालित हैं। इसके बावजूद किसी भी क्रियाशील समिति पर डीएपी की एक बोरी भी उपलब्ध नहीं है।नवंबर का आधा महीना बीत चुका है। गेहूं, सरसों और मटर की बुवाई के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। डीएपी की कमी से बुवाई प्रभावित होने की आशंका है। धर्मेर गांव के बबलू तिवारी ने बताया कि दो दिन से समिति के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिली। मजबूरी में निजी दुकान से 1600 रुपये में बोरी खरीदनी पड़ी, जबकि समिति पर इसकी कीमत 1350 रुपये है।देवसिया के राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि दुकानदार डीएपी के साथ जिंक और अन्य दवाएं जबरन दे रहे हैं। किसानों ने डीएम और जिला कृषि अधिकारी से खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने की मांग की है।एआर कोआपरेटिव रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद में जल्द ही खाद की दो रैक आने वाली हैं। इसके बाद सभी समितियों पर खाद पहुंचा दी जाएगी।