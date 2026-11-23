विज्ञापन

बनकटा। क्षेत्र के कारेकाट गांव के पास बनकटा पुलिस ने रविवार को दो गोवंशीय पशुओं को बिहार ले जा रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों आरोपियों को पशुओं समेत थाने ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करी में संलिप्त लोगों में खलबली मची हुई है। एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने सीओ मनोज कुमार के हवाले से बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद