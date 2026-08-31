Deoria News: धर्म परिवर्तन के तीन आरोपी शांतिभंग में गिरफ्तार

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तीनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। घटना को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पुलिस धर्म परिवर्तन की बात से इन्कार कर रही है।महुआडीह थाना क्षेत्र के भटनी दादन गांव में रविवार को रामप्रीत प्रसाद के घर पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था। इसमें क्षेत्र की कुछ महिलाएं और पुरुष एकत्र हुए थे।हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि पूजा की वेदी पर दूसरे धर्म का प्रतीक चिह्न रखा गया था। थानेदार अमित कुमार राय का कहना है कि रामप्रीत प्रसाद, सुखराम प्रसाद व चंद्रभान सिंह पर शांतिभंग में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया।