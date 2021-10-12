Deoria News: सास, ननद और पति पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 01 Sep 2026 12:13 AM IST
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मईल। थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में दो दिन पहले चांदमती पत्नी सोनू की फंदे से लटकने से मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। मृतका के भाई मंसी बिन निवासी भीसवा खालसा, थाना भोरे, जिला गोपालगंज (बिहार) ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि शनिवार को उसकी हत्या कर दी गई।
थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मृतका की सास पानमती देवी, ननद अनिता देवी और पति सोनू साहनी पर दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की मामले की विवेचना की जा रही है। संवाद
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थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मृतका की सास पानमती देवी, ननद अनिता देवी और पति सोनू साहनी पर दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की मामले की विवेचना की जा रही है। संवाद
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