Deoria News: बाइक चोरी की कोशिश आरोप में दो युवक पकड़े गए

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एक दुकानदार अपनी बाइक दुकान के पास खड़ी कर एक पार्टी में शामिल होने गया था। आरोप है कि इसी दौरान दोनों युवकों ने बाइक का हैंडल का लॉक तोड़कर उसे चालू करने का प्रयास किया। वहां मौजूद लोगों की नजर दोनों पर पड़ गई। इसके बाद लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। इस दौरान भीड़ ने उनकी पिटाई भी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाल शशिभूषण राय ने बताया कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। घटना में उनकी भूमिका की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कसया ढाला स्थित एक दुकान के पास खड़ी बाइक को चोरी करने की कोशिश के आरोप में दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। घटना रविवार की रात करीब 10 बजे की है। मौके पर जुटी भीड़ ने दोनों युवकों की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने चली गई।