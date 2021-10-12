Deoria News: बालिका वर्ग में आकृति और बालक वर्ग में हिमांशु विजयी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 01 Sep 2026 12:14 AM IST
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देवरिया। माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता सोमवार को रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई। इसमें जिले की पांचों तहसीलों के खिलाड़ी शामिल हुए। खिलाड़ियों ने कुश्ती में अपने दमखम का प्रदर्शन कर कुश्ती प्रेमियों का ध्यान अपनी खींचा। बालिका वर्ग के अंडर 14 में आकृति व बालक वर्ग के अंडर 14 में हिमांशु विजयी रहे।
प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। 14 वर्षीय बालिका वर्ग के 46 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र से आकृति प्रथम रहीं। 50 किलो ग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र से अंशिका कनौजिया प्रथम रहीं।
17 वर्षीय बालिका वर्ग के 43 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र की खुशबू गुप्ता प्रथम, 19 वर्षीय बालिका वर्ग के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अंकिता यादव प्रथम रहीं।
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14 वर्षीय बालक वर्ग के 57 किलोग्राम भार वर्ग वर्ग में भाटपार रानी के हिमांशु यादव प्रथम रहे। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र के अभी सिंह प्रथम रहे। 68 किलोग्राम भार वर्ग में सलेमपुर के अमूल यादव प्रथम रहे। 17 वर्षीय बालक वर्ग के 45 किलोग्राम भार वर्ग में बरहज के रोशन राजभर प्रथम रहे। 48 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र के सुधांशु यादव प्रथम रहे।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। 14 वर्षीय बालिका वर्ग के 46 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र से आकृति प्रथम रहीं। 50 किलो ग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र से अंशिका कनौजिया प्रथम रहीं।
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17 वर्षीय बालिका वर्ग के 43 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र की खुशबू गुप्ता प्रथम, 19 वर्षीय बालिका वर्ग के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अंकिता यादव प्रथम रहीं।
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14 वर्षीय बालक वर्ग के 57 किलोग्राम भार वर्ग वर्ग में भाटपार रानी के हिमांशु यादव प्रथम रहे। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र के अभी सिंह प्रथम रहे। 68 किलोग्राम भार वर्ग में सलेमपुर के अमूल यादव प्रथम रहे। 17 वर्षीय बालक वर्ग के 45 किलोग्राम भार वर्ग में बरहज के रोशन राजभर प्रथम रहे। 48 किलोग्राम भार वर्ग में नगर क्षेत्र के सुधांशु यादव प्रथम रहे।