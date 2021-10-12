Deoria News: किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 01 Sep 2026 12:11 AM IST
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चनुकी। लार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 15 अगस्त को क्षेत्र के एक स्कूल में गई थी मगर घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद लापता किशोरी के भाई ने एक युवक पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर मईल थाना क्षेत्र के पिपरा रामधर गांव निवासी भोला कुमार के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी और आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद
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