Deoria News: मकान का ताला तोड़कर पांच लाख के गहने ले गए चोर

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फतेहपुर निवासी लक्ष्मण प्रसाद फल और सब्जी की फेरी लगाते हैं। नवरात्र नजदीक होने के चलते सोमवार को केले खरीदने के बाद शाम को घर लौटे थे। रात में भोजन करने के बाद परिवार के साथ सो गए। मंगलवार सुबह उठे तो घर के सभी दरवाजे खुले मिले। कमरों में सामान बिखरा देखकर चोरी का पता चला।परिजन के अनुसार, घर से करीब 10 हजार रुपये नकद और पांच लाख रुपये से अधिक कीमत के जेवर गायब हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। गांव से बाहर खेत में गहनों के खाली डिब्बे और कुछ अन्य सामान भी मिला है।परिजन ने आशंका जताई कि चोरों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फतेहपुर गांव में मकान से चोरी की सूचना मिली है। घटनास्थल की जांच के साथ गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद