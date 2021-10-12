फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The SDM inquired about the condition of the Chhoti Gandak.

Deoria News: एसडीएम ने ली छोटी गंडक की हालत की जानकारी

Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
The SDM inquired about the condition of the Chhoti Gandak.
भाटपाररानी। छोटी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंगलवार की शाम एसडीएम दीपराज सिंह ने खैराट और बनकटा शंभू पहुंचकर नदी की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल नदी का पानी डेंजर जोन 68.01 से नीचे है। हालांकि जलस्तर में होने वाले बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बनाए रखने की बात कही है।
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी जाए ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें। छोटी गंडक के जलस्तर में उतार-चढ़ाव को लेकर नदी किनारे बसे गांवों के लोगों में भी चिंता बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान बीडीओ पीएन त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक अमरजीत सिंह, लेखपाल सुजीत वर्मा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed