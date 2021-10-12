Deoria News: स्कूल के गेट पर फैला गंदा पानी संक्रमण के खतरे में नौनिहाल

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बारिश के बाद गेट के सामने जमा गंदे पानी में कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। इससे उनकी ड्रेस खराब हो जाती है और चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों के अनुसार, समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दिए जाने के बावजूद अब तक दवा के छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई है।सोनूघाट चौराहा निवासी ध्रुव जायसवाल, डॉ. उमेश गौड़, इंद्रजीत यादव, दुर्गेश कुमार यादव और लालबाबू ने बताया कि विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। जलभराव वाले स्थान पर समय से दवा का छिड़काव नहीं होने से संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। प्रधानाध्यापिका नीलम वर्मा ने बताया कि बारिश के मौसम में नाले का गंदा पानी विद्यालय गेट के सामने जमा हो जाता है।पीएचसी मझगांवा के प्रभारी चिकित्साधिकारी एके पांडे ने बताया कि बारिश शुरू होते ही दवा छिड़काव का कार्य कराया जाता है। जलभराव वाले सभी स्थानों को चिह्नित कर वहां दवा का छिड़काव कराया जाएगा।