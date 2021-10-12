Deoria News: खेलते समय कुएं में गिरी आठ साल की बच्ची, मौत

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मुसहरी निवासी कमलेश पासवान की बेटी सुहानी पासवान शाम करीब पांच बजे घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह कुएं में गिर गई। कुएं में पानी अधिक होने के कारण वह डूब गई। परिजनों को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतका के दादा ने पुलिस को सूचना देकर विधिक कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विज्ञापन

सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मुसहरी गांव में आठ वर्षीय बच्ची के कुएं में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मुसहरी निवासी कमलेश पासवान की बेटी सुहानी पासवान शाम करीब पांच बजे घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह कुएं में गिर गई। कुएं में पानी अधिक होने के कारण वह डूब गई। परिजनों को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतका के दादा ने पुलिस को सूचना देकर विधिक कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मुसहरी गांव में आठ वर्षीय बच्ची के कुएं में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

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तरकुलवा (देवरिया)। थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव में मंगलवार शाम खेलते समय कुएं में गिरने से आठ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घर के पास खेल रही मासूम अचानक कुएं में जा गिरी और पानी में डूब गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी।