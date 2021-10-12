Deoria News: युवक को पीटकर मोबाइल छीना
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 02 Sep 2026 12:33 AM IST
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खुखुंदू। नूनखार चौराहे पर 28 वर्षीय युवक को एक नशेड़ी ने मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि विवाद के दौरान उसने मोबाइल फोन भी छीन लिया।
चोटिल का इलाज नजदीक के अस्पताल में कराया गया। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी मगर आरोपी भाग निकला। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। नूनखार मकुनही गांव निवासी अमरजीत पासवान सोमवार को गांव के चौराहे पर बाजार करने गया था। इसी बीच वहां पड़ोसी गांव का एक शख्स नशे में उससे उलझ गया और गाली-गलौज करने लगा।
अमरजीत का आरोप है कि जब उसने विरोध जताया तो नशेड़ी ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी-डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया और मोबाइल फोन छीन लिया। संवाद
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चोटिल का इलाज नजदीक के अस्पताल में कराया गया। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी मगर आरोपी भाग निकला। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। नूनखार मकुनही गांव निवासी अमरजीत पासवान सोमवार को गांव के चौराहे पर बाजार करने गया था। इसी बीच वहां पड़ोसी गांव का एक शख्स नशे में उससे उलझ गया और गाली-गलौज करने लगा।
अमरजीत का आरोप है कि जब उसने विरोध जताया तो नशेड़ी ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी-डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया और मोबाइल फोन छीन लिया। संवाद
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