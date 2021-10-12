Deoria News: एसडीएम ने दुर्गा पूजा पंडाल का लिया जायजा

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बरहज/कपरवार। दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसडीएम प्रवीण कुमार ने सीओ रंजना सचान के साथ गौरा और कपरवार स्थित उग्रसेन सेतु पर विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के गहरे हिस्सों में लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मूर्तियों को नदी तक ले जाने, विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं के सुरक्षित लौटने और पंडालों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उग्रसेन सेतु पर कुछ लोगों ने एसडीएम से दक्षिणी रेलिंग की कुछ जालियां हटवाने की मांग की। सीओ रंजना सचान ने एसओ विशाल उपाध्याय से सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। संवाद