Deoria News: बोर्ड परीक्षा के प्रस्तावित केंद्रों का फिर होगा सत्यापन

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इसके लिए यूपी बोर्ड की ओर से जिले में परीक्षा केंद्रों की 160 विद्यालयों की अंतरिम सूची जारी की गई है। इसमें तीन राजकीय, 95 अशासकीय सहायता प्राप्त और 62 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। अंतरिम सूची जारी होने के बाद विद्यालयों की ओर से केंद्र निर्धारण को लेकर 200 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इनमें कुछ विद्यालयों ने दूरी, क्षमता और उपलब्ध संसाधनों को लेकर सवाल उठाए हैं। विज्ञापन

कुछ विद्यालयों को केंद्र बनाए जाने और कुछ को सूची से बाहर रखने पर भी आपत्ति है। इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए गठित टीमें संबंधित विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन करेंगी। विज्ञापन विज्ञापन

डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि छह नवंबर तक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची यूपी बोर्ड को भेजी जानी है। फिर बोर्ड की ओर से अंतिम सूची जारी की जाएगी। संवाद इसके लिए यूपी बोर्ड की ओर से जिले में परीक्षा केंद्रों की 160 विद्यालयों की अंतरिम सूची जारी की गई है। इसमें तीन राजकीय, 95 अशासकीय सहायता प्राप्त और 62 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। अंतरिम सूची जारी होने के बाद विद्यालयों की ओर से केंद्र निर्धारण को लेकर 200 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इनमें कुछ विद्यालयों ने दूरी, क्षमता और उपलब्ध संसाधनों को लेकर सवाल उठाए हैं।कुछ विद्यालयों को केंद्र बनाए जाने और कुछ को सूची से बाहर रखने पर भी आपत्ति है। इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए गठित टीमें संबंधित विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन करेंगी।डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि छह नवंबर तक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची यूपी बोर्ड को भेजी जानी है। फिर बोर्ड की ओर से अंतिम सूची जारी की जाएगी। संवाद

देवरिया। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तावित केंद्रों का एक बार फिर सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए एसडीएम की अगुवाई में टीमें गठित की गई हैं। टीमें प्रस्तावित केंद्रों को लेकर आई आपत्तियों की जांच कर निस्तारण करेंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची तैयार होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में जिले में 1.15 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।