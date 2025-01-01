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नई कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा से निकली शोभायात्रा में श्रद्धा और उत्साह का संगम देखने को मिला। फूलों से सजे रथ पर विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब, पंच प्यारों की अगुवाई और शबद कीर्तन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।सुबह गुरुद्वारे में गुरुवाणी, नितनेम, आशा की वार और शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। अरदास के बाद नगर कीर्तन रवाना हुआ। गगनदीप कौर के नेतृत्व में सिख समाज की महिलाएं सबसे आगे मार्ग की सफाई करते हुए चल रही थीं। इसके पीछे पंच प्यारों के वेश में पांच युवा शोभायात्रा की अगुवाई कर रहे थे।