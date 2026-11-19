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वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मां दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान गोविंद पांडेय द्वारिका पांडेय, कवीन्द्र नाथ पांडेय, अनिल पांडेय, नरेंद्र दूबे आदि माैजूद रहे। संवाद

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पड़री बाजार। स्थानीय बाजार स्थित मां दुर्गा मंदिर का सातवां स्थापना दिवस बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा।