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इन विद्यार्थियों को गोरखपुर लेकर जाने व आने के लिए 100 बसों की व्यवस्था की गई है। चयनित विद्यार्थियों की सहभागिता एवं वितरण संबंधी तैयारियों को लेकर डीएम मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि टैबलेट वितरण के लिए चयनित पात्र विद्यार्थियों का विवरण एवं आवश्यक अभिलेख समय से सत्यापित कर लिए जाएं।गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाने वाले विद्यार्थियों की सहभागिता तथा जनपद में ही लाइव प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित संस्थानों कोविद्यार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें कार्यक्रम से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि वितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।एडीआईओएस निलेश पांडेय ने बताया कि इस जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज प्रकाश राठौर संबंधित विभागों के अधिकारी आदि माैजूद रहे।