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किसान वीरेंद्र चौधरी, भूपेंद्र सिंह, भोला तिवारी, बासुदेव यादव, रामजी चौधरी और शुभनारायण कुशवाहा आदि का कहना है कि खेतों की जुताई कर बुआई के लिए तैयार कर लिया गया है मगर डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है।किसानों का आरोप है कि निजी दुकानों पर भी डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है। कुछ दुकानदारों के पास खाद उपलब्ध है, मगर वे एक बोरी गेहूं का बीज खरीदने वाले किसानों को ही 1700 रुपये में एक बोरी डीएपी खाद दे रहे हैं, जबकि डीएपी की निर्धारित कीमत 1370 रुपये बताई जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिला कृषि अधिकारी उदयशंकर सिंह ने बताया कि यदि किसान शिकायत करते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी।